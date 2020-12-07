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احباط محاولة تهريب 255 الف حبة دواء مخدر بقيمة 65ر2 مليون دينار

2020/12/07 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

احبطت دورية مشتركة بين فرقة الحرس الديواني بتطاوين ومصالح الجيش الوطني برمادة، صباح الاثنين، محاولة تهريب 255 ألف حبة دواء مخدر نوع “بريغالان” بقيمة جملة قدرها 65ر2 مليون دينار، وفق بلاغ للديوانة التونسية

وافادت الديوانة انّ كمية الدواء المخدر كانت محمّلة على متن شاحنة رباعية الدفع لم يمتثل سائقها إلى إشارات أعوان الجيش الوطني بالوقوف بالمنطقة العسكرية مما أجبرهم على إطلاق أعيرة نارية في اتجاه الشاحنة أصيب على إثرها مرافق السائق على مستوى الكتف والصدر حيث تم نقله إلى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي الإسعافات وحالته مستقرة.

كما تبين أن الشاحنة، وفق المصدر ذاته، دون وثائق حيث تم نقلها ومرافقة السائق إلى مقر فرقة الحرس الديواني بتطاوين وتحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز ب2.65 مليون دينار.

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