المهدية: استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية بعدة مناطق مع إعداد برنامج تحسيسي وردعي لمعتمدية الجم

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية، بعد انعقادها مساء الاثنين، استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية بكل من المهدية ورجيش وبومرداس وكركر والتلالسة.

وتضمنت قرارات اللجنة مواصلة تعليق الأسواق الأسبوعية بكل من بلدية الجم وأولاد صالح لمدة 15 يوما، علاوة على تعليق سوق منطقة أولاد مولاهم بمعتمدية السواسي، مع تشديد مراقبة احترام البروتوكول الصحي بباقي الأسواق بالجهة والأاسواق البلدية اليومية.

وشملت نفس القرارات، زيادة على ما تقدم، مواصلة رفع الكراسي والطاولات بالمقاهي بعمادة أولاد صالح لمدة 15 يوما.

وقررت اللجنة، من جهة أخرى، إعداد برنامج تحسيسي وردعي استثنائي بمعتمدية الجم، تبعا لما تشهده المنطقة من ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشددت، في نفس الإطار، على مشاركة السلط الجهوية والمحلية والمصالح الإدارية المعنية والمنظمات والإعلام والمجتمع المدني في مجهود الحد من انتشار العدوى.

ودعت، أيضا، إلى تكثيف إجراء التحاليل بالمناطق التي تسجل نسبا مرتفعة لحالات العدوى والإصابة بالفيروس، وهي الجم وقصور الساف والشابة والسواسي.