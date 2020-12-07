تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس، أمس الأحد، 04 وفيات جديدة ناتجة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب رصد 78 إصابة إضافية و65 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الاصابة بالفيروس في الجهة إلى 210 حالات، وعدد الحالات الإيجابية إلى 7607 حالات وعدد المتعافين إلى 6047 شخصا، كما ارتفع عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء إلى 30 ألفا و828 تحليلا.

ويقيم حاليا 8 مصابين بأقسام العناية المركزة في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة و68 مصابا بقسم “كوفيد” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و35 مصابا بالمصحات الخاصة.

ولاية منوبة

سجلت ولاية منوبة اليوم الاثنين 20 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزّعت بين معتمديات دوار هيشر والجديدة والمرناقية وطبربة، وحالتي وفاة سجلتا امس الاحد بالجديدة ودوار هيشر، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة الى اليوم إلى 2273 حالة إصابة منها 163 حالة وفاة و1353 حالة شفاء.

كما ارتفع كذلك عدد الأشخاص الذين لازالوا حاملين للفيروس بالجهة الى 758 حالة منها 755 محل ايواء ذاتي و03 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

ولاية زغوان

أسفرت الحملة الجهوية للتقصّي المبكر لفيروس “كورونا” بولاية زغوان في يومها الرابع عن تسجيل 66 إصابة من جملة 363 عملية تقص سريع شملت جميعها مواطنين من مختلف الأعمار بمعتمدية زغوان، وقد تم إيواء 3 أشخاص من المصابين بوحدة “كوفيد” بالمستشفى الجهوي بزغوان نظرا لوضعيتهم الصحية التي تستوجب العلاج والمتابعة الطبية.

ولاية تطاوين

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الـ48 ساعة الماضية 3 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و8 حالات عدوى جديدة نصفها في تطاوين الشمالية واصابتين في الصمار واصابة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية وغمراسن ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 76 حالة (واحدة منها فقط قبل إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي) وعدد الإصابات إلى 995 إصابة (38 منها قبل إعادة فتح الحدود).

ويلازم حاليا 128 مصابا الحجر الصحي الذاتي في منازلهم فيما يخضع 3 مصابين للعلاج في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين و 8 مصابين اخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولاية توزر

ارتفعت حالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية توزر منذ بداية الجائحة الى 30 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة فجر، اليوم الاثنين، لطفل يعاني من عدّة أمراض، وارتفعت كذلك حالات الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة الى 1713 حالة بعد تسجيل 27 حالة إيجابية جديدة.

هذا وقد تم تسجيل الإصابات الجديدة من جملة 98 تحليلا مخبريا وردت نتائجها مساء أمس الاحد على مصالح الإدارة الجهوية للصحة، وتوزعت الى 16 بدقاش، و7 بتوزر، و6 إصابات في حامة الجريد.

كما سجلت الجهة اجمالي 1428 حالة تعاف من بين الحاملين للفيروس، ويتم حاليا إيواء 4 مصابين في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر، ويقيم 16 مصابا في أقسام الكوفيد 19 بالمستشفى الجهوي وبالمستشفيات المحلية بنفطة ودقاش.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت، ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 28 حالة تعافي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالجهة إلى 1890 إصابة (25 مستوردة والباقي محلية)، منها 1379 حالة تعافي، و75 حالة وفاة.

هذا وقد بلغ العدد الجملي للتحاليل المجراة في ولاية سيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي، 8594 تحليلا، وذلك بعد رفع 11 عينة إضافية اليوم الاثنين.

ولاية سوسة

سجلت ولاية سوسة، اليوم الاثنين، 4 حالات وفاة لمرضى بفيروس “كورونا” و27 اصابة جديدة من بين نتائج 82 عينة، ليرتفع عدد حالات الوفيات بالجهة منذ ظهور الجائحة الى 248 حالة وفاة منها 240 حالة منذ إعادة فتح الحدود، وعدد حالات الإصابة الى 7882 إصابة منها 7793 حالة منذ إعادة فتح الحدود.

ويقيم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة 77 مريضا بكوفيد 19 من بينهم 22 في حالة انعاش، إلى جانب 15 مريضا من ولايات أخرى.

ولاية المهدية

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بالدائرة الصحية بالجم من ولاية المهدية، اليوم الاثنين، إلى 190 إصابة من بين 541 إصابة رصدت في الجهة، حيث سجلت الجم 32 إصابة جديدة من جملة 38 إصابة رصدت اليوم بالجهة إثر صدور نتائج تحاليل 80 عينة.

وتوزّعت بقية الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 4 بالسواسي وإصابتين (02) بالمهدية إلى جانب وفاة مصاب أصيل ملولش يبلغ من العمر 65 سنة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالفيروس التاجي في ولاية المهدية، منذ بداية الجائحة، 2119 منها 61 حالة وفاة و1517 حالة شفاء و541 حالة نشطة (حاملة للفيروس).