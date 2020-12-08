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سيدي بوزيد: تسجيل 564 مخالفة اقتصادية خلال شهر نوفمبر

2020/12/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد، 564 مخالفة على امتداد شهر نوفمبر، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ماهر الغريبي (وات)

وأوضح الغريبي أن المخالفات شملت قطاع الخضر والغلال (199 مخالفة)، والمواد الغذائية (88 مخالفة)، والمقاهي (42 مخالفة)، ومواد البناء (19 مخالفة)، وقطاع الدواجن (18 مخالفة)، وذلك بسبب غياب الفوترة (170 مخالفة)، والترفيع والزيادة في الأسعار(174مخالفة)، وعدم إشهار الأسعار (155 مخالفة).

وذكر انه تم حجز أكثر من 32 ألف وحدة من المواد الغذائية والأعلاف والخضر والغلال، منها 2ر9 اطنان من الخضر والغلال و5ر37 طنا من المواد العلفية و23 ألف لتر من المياه المعدنية.

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