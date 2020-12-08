رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة

أفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي أن بعث هيكل لدى رئاسة الحكومة للتنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لذوي الاعاقة كان من أبرزمحاور الجلسة التي جمعت أمس الاثنين رئيس الحكومة هشام المشيشي بوفد عن المنظمة

وأضاف يسري المزاتي في تصريح اليوم الثلاثاء ل(وات) أن اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، تطرق الى الإشكاليات التي يعانيها الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في مجالات الصحة والتشغيل والتعليم والانتداب صلب الوظيفة العمومية وفتح المناظرات ومشاركة هذه الفئة في الحياة العامة

وبيّن رئيس المنظمة أن رئيس الحكومة تفاعل مع الإشكاليات المطروحة لا سيما وان هذا اللقاء الذي جمع ممثلي المنظمة مع رئيس الحكومة يعد الأول بعد 8 سنوات من آخر اجتماع مع رئيس حكومة

من جهتها اعتبرت الكاتبة العامة والناطقة الرسمية باسم المنظمة بوراوية العقربي حسب بلاغ لرئاسة الحكومة أن فحوى اللقاء كان إيجابيا مؤكدة سعي المنظمة الى الترفيع في نسبة انتداب ذوي الإعاقة من 2 بالمائة الى 3 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية