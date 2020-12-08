تبادل الخبرات في مجال مقاومة الفساد محور لقاء الغنوشي بالنائب العام لقطر

التقى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 بقصر باردو، النائب العام لدولة قطر ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد علي بن فطيس المري، الذي كان مرفوقا بسفير دولته بتونس سعد بن ناصر الحميدي.

وحسب بلاغ للبرلمان، فقد تمّ التطرّق الى احتضان تونس للنسخة الخامسة لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.

وشدّد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة تكثيف التشاور وتبادل الخبرات في مجال مقاومة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وكانت المحادثة مناسبة للتطرق إلى تطوّرات الأوضاع في المنطقة العربية، وأهمية تكثيف الجهود من أجل العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.