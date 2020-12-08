مرصد سلامة المرور: ‘ارتفاع مفزع في عدد حوادث المرور خلال نهاية الأسبوع الماضي

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية، مختلف رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية، إلى عقد جلسات عاجلة لمعالجة الوضع المروري بالبلاد وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وتقييم أداء كل طرف.

وأفاد المرصد في بلاغ له مساء اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020، أن هذه الدعوة « جاءت خصوصا على إثر تسجيل المرصد خلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضي (4 و5 و6 ديسمبر الجاري)، ارتفاعا مفزعا في عدد حوادث المرور وضحاياها وذلك في عدد من ولايات الجمهورية».

وحث في بلاغه جميع الهياكل والأطراف المعنية بالسلامة المرورية إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بما يتعين من إجراءات وأنشطة لإيقاف نزيف هذه الحوادث، داعيا في هذا الإطار، مختلف السلط المركزية والجهوية إلى زجر المخالفين والمستهترين بأقصى درجات الصرامة.

كما دعا جميع مستعملي الطريق إلى التقيد بمقتضيات قانون المرور وعدم الإستهتار بحياة الآخرين، معتبرا «أن لا شيء يبرر الإفراط في السرعة وبقية السلوكيات المسببة لحوادث المرور»، حاثا كل النسيج الجمعياتي والمؤسساتي والإعلامي بكل الجهات إلى الإنخراط بأكثر فاعلية في مجهودات التوعية والتحسيس للرفع من وعي كل شرائح مستعملي الطريق.