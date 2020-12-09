القصرين : ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” الى 2803 إصابات والوفيات الى 130 وفاة

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية القصرين منذ بدء الجائحة الى غاية اليوم الاربعاء، 2803 إصابات، وذلك بعد تسجيل 47 إصابة جديدة، مساء أمس الثلاثاء، عقب صدور نتائج تحاليل 170 عينة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

وبخصوص حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، بيّن الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن إجمالي الوفيات تطور بالجهة إلى 130 حالة، بعد أن سجلت الجهة، مساء أمس، حالتي وفاة جديدتين لمسنين كانا يقيمان بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بالقصرين .

ولاحظ ذات المسؤول، أن الوضع الوبائي بالجهة لايزال غير مستقر بسبب حالة التراخي والإستهتار من قبل عدد كبير من المواطنين، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي عبر ارتداء الكمامة وتكريس التباعد الجسدي وتجنب الأماكن المكتظة للمساهمة في كسر حلقات العدوى والحد من انتشار الوباء.