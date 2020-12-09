قابس: تسجيل 52 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم اجراء 120 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد وأن 52 عينة جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس

واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 16 اصابة بقابس الجنوبية، و12 اصابة بمارث، و08 اصابات بالحامة، و03 اصابات بكل من قابس المدينة وغنوش والمطوية واصابتين (02) بكل من قابس الغربية ووذرف ومطماطة القديمة واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة .

وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 3535 اصابة، تجاوز 3093 شخصا من المصابين مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 442 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 134 حالة بقابس الجنوبية، و82 حالة بقابس المدينة، و74 حالة بالحامة.