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سليانة-كوفيد19: تسجيل 40 حالة إصابة جديدة

2020/12/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية سليانة، أمس الأربعاء، 40 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1412 حالة منها 161 حالة مؤكدة في صفوف مهنيي الصحة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 82 حالة وفاة، وفق مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسليانة.

وتتوزع الإصابات الجديدة المسجلة بين اصابتين بسليانة المدينة، وإصابة ببرقو، وأخرى بقعفور، و13 بالكريب، و18 بسيدي بورويس، و3 بمكثر، وإصابة بكسرى، وإصابة بالروحية.

هذا وبلغ عدد حالات الإيواء بمستشفيات الجهة 15 حالة بالمستشفى الجهوي بسليانة من بينها حالتان في الإنعاش، و5 حالات بالمستشفيات المحلية.

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