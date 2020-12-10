انتخاب سعاد بن عبد الرحيم نائبا لرئيسة الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرونكفونية

انتُخِبت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، اليوم الخميس، في خطة نائب رئيسة الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية، وذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية المنعقد بتونس.

وشهد المؤتمر تجديد المكتب التنفيذي للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية. كما تمت المصادقة على انضمام بلدية تونس كعضو قار بالجمعية.

وأفادت بلدية تونس، في بلاغ لها اليوم الخميس، بأنه تمّ منح جائزة المدن الفرنكوفونية لسنة 2020 إلى رائدتي أعمال تميزتا بما أنجزتاه اعتمادا على الإبداع الرقمي في مجالي الثقافة والصحة وتمت المصادقة بالاجتماع على بيان تونس المتعلق برقمنة الخدمات البلدية.

وكان انتخاب شيخة مدينة تونس لمنصب نائب الرئيس بإجماع الحاضرين وهي المرة الأولى التي يتم انتخابات إمرأة تونسية في هذا المنصب البلدي الرفيع دوليا.

يشار إلى أن مشروع رقمنة العمل البلدي من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا المؤتمر الذي حضره أكثر من 50 شخصية يمثلون بلديات في إفريقيا وأوروبا.

يُذكر أن أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية الدولية لرؤساء لبلديات الفرنكوفونية انعقدت بتونس على مدى يومين وافتتحها رئيس الحكومة وشهدت حضور رئيسة الجمعية الدولية لرؤساء لبلديات الفرنكوفونية، آن هيدالغو، ورئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم وعدد من الوفود المشاركة.