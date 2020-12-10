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ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الى 3941 في الوسط المدرسي إلى حدود 9 ديسمبر الجاري

2020/12/10 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الوسط المدرسي إلى 3941 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس عند 28 حالة وفاة، خلال الفترة المتراوحة من 15 سبتمبر 2020 تاريخ العودة المدرسية الحالية إلى حدود 9 ديسمبر الجاري، حسب بلاغ لوزارة التربية صادر اليوم الخميس.
وبلغ عدد الإصابات بالفيروس 1721 حالة إصابة في صفوف التلاميذ، و1768 حالة إصابة في صفوف الإطار التربوي بالإضافة إلى 354 إصابة لدى إطارات الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشيدين التطبيقيين. وبلغت الإصابات في صفوف العملة 98 إصابة.
وفي المقابل، تماثل للشفاء، 1264 مدرسا و1157 تلميذا و262 إطارا من مجموع الإطارات الإدارية المشرفة والبيداغوجية والإدارية والقيمين العامين والقيمين المرشدين التطبقيين و81 عاملا، لتبلغ نسبة الشفاء 1ر70 بالمائة.

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