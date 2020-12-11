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المنصف المرزوقي يدين التطبيع بين المغرب واسرائيل

2020/12/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبر المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق عن إدانته تطبيع النظام المغربي علاقاته مع إسرائيل.

وقال المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: “”لك الله يا فلسطين وما بقي لك من أحبة وأنصار”.

وفي ما يلي ما كتبه:
“بصفتي مواطن تونسي ومغاربي

كما ادنت سياسة النظام الجزائري تجاه ملف الصحراء المغربية واعتبرتها استنزافا لطاقات الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي وارتهانا لمستقبل اجيال متتالية لاشقائنا الصحراويين وحكما بالاعدام على الاتحاد المغاربي الذي هو ضرورة قصوى لتقدم شعوبنا

فانني ادين بنفس الوضوح تطبيع النظام المغربي مع اسرائيل في الوقت الذي تتصاعد فيه سياستها في الاستيطان والضم وانتهاك كل حقوق الفلسطينيين

لك الله يا فلسطين وما بقي لك من احبة وانصار .
ولا بد لليل ان ينجلي”

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