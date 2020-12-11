عاجل: تقلبات جوية منتظرة نهاية الأسبوع..وهذه التفاصيل..

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، في نشرة متابعة للطقس اليوم، الجمعة 11 ديسمبر 2020، أنّ تقلبات جوية منتظرة نهاية هذا الأسبوع تنطلق الليلة.

وستشمل التقلبات بالأساس ولايات بنزرت وباجة و جندوبة و سليانة والكاف ترافقها كميات أمطار متفاوتة بين 20 و30 مم.

وأضاف الغنوشي أنّ التقلبات الجوية ستتقلص فاعليتها يوم الأحد مع امكانية نزول بعض الأمطار في الشمال و تونس العاصمة والوطن القبلي.

وشدّد على تواصل النشرات التحذيرية الخاصة بالملاحة والصيد البحري.

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