المشيشي يؤكد ان ”مكافحة انتشار فيروس كورونا وتوفير اللقاح هي ابرز أولويّات الحكومة”

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد.

وفي كلمته الافتتاحية، حيّا رئيس الحكومة هشام مشيشي كافة بنات الشعب التونسي وأبنائه خاصة في ظلّ هذا الظرف الصحي الذي لازال يتّسم بالخطورة، مؤكّدا في هذا الصدد أن الحكومة لازالت تُتابع الأوضاع الصحية بصفة دوريّة وتُدير أزمة الكورونا وتداعياتها على درجة عالية من الجدّية والمسؤولية.

واعتبر رئيس الحكومة أنه بالرغم من الصراعات والتجاذبات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الاّ أن الوضع الصحي يبقى في مقدّمة أولويات الحكومة في الفترة الرّاهنة وعليه تبقى مواصلة الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتوفير اللقاح في أفضل الآجال أولويّة..

وفي ما يلي تفاصيل كلمة رئيس الحكومة:

https://www.facebook.com/213636118651883/posts/4233632453318876/