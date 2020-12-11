توننداكس” ينهي معاملات الاسبوع على ارتفاع طفيف ب4ر0 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة تونس “توننداكس” معاملات الاسبوع الممتد من 7 الى 11 ديسمبر 2020، على ارتفاع طفيف بنسبة 4ر0 بالمائة في حدود 55ر6854 نقطة لتتقلص خسائره منذ بداية السنة بنسبة 8ر3 بالمائة، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”

وحققت السوق المالية رقم معاملات متواضع، في ظل غياب مبادلات في شكل كتل، ليبلغ 4ر22 مليون دينار اي بمعدل يومي ناهز 5ر4 مليون دينار

وتصدرت اسهم القابضة تواصل قائمة الارتفاعات، للاسبوع الثاني على التوالي، وتطور سهم المجموعة بنسبة 7ر23 بالمائة (47ر0 دينار) وسط حجم مبادلات بقيمة 356 الف دينار وسجل اداء السهم تقدما بنسبة 88 بالمائة منذ بداية السنة

وتقدم سهم العالمية لتوزيع السيارات بنسبة 1ر20 بالمائة (39ر2 دينار) وسط حجم مبادلات بقيمة 8ر4 مليون دينار

في المقابل تراجعت قيمة سهم المعامل الالية بالساحل بنسبة 2ر13 بالمائة (97ر0 دينار) بحجم مبادلات ضعيف ناهز 12 الف دينار

وكان سهما ليلا واسمنت قرطاج من اكثر الاسهم تداولا خلال معاملات الاسبوع بحجم مبادلات بلغ على التوالي 8ر4 مليون دينار و6ر3 مليون دينار