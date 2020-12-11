تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي،صباح اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الاصابةبفيروس “كورونا” بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بقبلي،، فضلا عن رصد 26 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهةة منذ ظهور الوباء إلى 92 حالة وفاة (منها 91 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط) و2489 حالة إصابة (منها 2378 حالة ?إثر إعادة فتح الحدود).

ولاية الكاف

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الجمعة عن تسجيل حالة وفاة جديدة وإصابة 37 شخصا بالعدوى بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد صدور نتائج 72 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يوم 9 ديسمبر الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 99 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3058 حالة.

هذا وأنهى 2801 شخصا فترة الحجر الصحي، فيما ارتفع عدد المقيمين في المستشفيات إلى 51 شخصا منهم 07 أشخاص في اقسام الانعاش الخاصة بمرضى”كوفيد 19″.

ولاية القصرين

رصدت المصالح الصحية بالقصرين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 96 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، عقب صدور نتائج تحاليل 225 عينة صادرة عن المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين وبالمخبرين الخاصين بالجهة، مع تحاليل سريعة، ليرتفع إجمالي الاصابات منذ بدء الجائحة الى 2921 إصابة، فيما لم تسجل الجهة منذ يومين أية حالة وفاة، ليستقر بذلك إجمالي عدد الوفيات في حدود 130 حالة.

ويواصل 61 مصابا الإقامة بالمستشفى الجهوي بالقصرين وبالمستشفيات المحلية، منهم 13 شخصا لا يزالون ينتظرون نتائج تحاليلهم للتثبت من إصابتهم بالفيروس من عدمها، حتى يتمكنوا من مغادرة المستشفيات، فيما يخضع 6 أشخاص للتنفس الإصطناعي، ومريض واحد للتنفس بالأكسجين.

ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 24 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و19 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 1973 حالة (25 مستوردة والباقي محلية) منها 1460 حالة شفاء و79 حالة وفاة

هذا وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بولاية سيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي 8772 تحليلا بعد رفع 50 عينة اليوم .

ولاية توزر َ

ارتفع اجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” في ولاية توزر منذ بداية الجائحة الى 1798 حالة من بينها 1518 حالة تعافي و32 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس بعد تسجيل حالة وفاة جديدة مساء الخميس.

هذا وكشفت حملة تقصي الفيروس بواسطة التحاليل السريعة في الأسواق الأسبوعية، أمس الخميس في السوق الأسبوعية بنفطة عن 54 حالة إيجابية من جملة 115 تحليل أجري، وعن 47 إصابة من جملة 97 تحليل سريع في مدينة دقاش.

ولاية المنستير

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير منذ مارس المنقضي وإلى غاية مساء أمس الخميس إلى 155 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، وبلغ مجموع الإصابات 6017 إصابة منها 44 إصابة جديدة توزعت إلى 14 إصابة بالمنستير، و7 إصابات بقصر هلال، و7 إصابات بالساحلين، و6 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات بجمال، و4 بالمكنين، وإصابتين مكانهما غير محدد.

وتماثلت للشفاء، خلال ذات الفترة، 4934 حالة، من بينها 73 حالة تعافي جديدة، واستكمل 32 ألفا و631 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري، في حين مازالت 928 حالة نشطة حاملة للفيروس بالجهة، و1851 شخصا في الحجر الصحي الذاتي.

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ77 عينة تخص ولاية المهدية، صدرت اليوم الجمعة، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها 10 بالدائرة الصحية بالجم، فيما توزعت بقية الإصابات، حسب الدوائر الصحية، إلى 5 بالمهدية، التي عادت فيها الأسواق الأسبوعية للنشاط بعد تعليق دام لنحو شهر، وسجلت دائرة الشابة 13 إصابة جديدة مقابل إصابة واحدة بكل من سيدي علوان، وملولش، وشربان، والسواسي، إلى جانب حالة وفاة بأولاد الشامخ تعود لامرأة تبلغ من العمر 76 سنة.

وشهدت الجهة، في ذات الإطار، 78 حالة شفاء جديدة مما يرفع إجمالي حالات التعافي، منذ بداية الجائحة، إلى 1693 حالة.

وناهز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بالجهة، منذ 8 مارس المنقضي تاريخ ظهور أول إصابة، 2298 حالة منها 64 حالة وفاة و541 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية سليانة

سجّلت ولاية سليانة، أمس الخميس، 42 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع العدد الجملي للاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1453 حالة مؤكدة منها 169 حالة في صفوف مهنيي الصحة و82 حالة وفاة، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات الإيجابية الخاضعة للحجر الصحي الإجباري 191 حالة، وعدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 18 حالة من بينها حالتان في الإنعاش، وعدد حالات الإيواء بالمستشفيات المحلية 5 حالات.

هذا وتتوزع الإصابات الجديدة بين اصابتين بسليانة المدينة، وإصابة ببوعرادة، واصابتين بالعروسة، وإصابة بقعفور، و10 إصابات بالكريب، و11 إصابة بسيدي بورويس، و10 إصابات بمكثر، وإصابة بكسرى، و4 إصابات بالروحية.

ولاية نابل

سجلت ولاية نابل، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد ،و 78 حالة إصابة محلية جديدة، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 204 حالة وفاة و7094 إصابة، كمالا تزال حاليا 970 حالة حاملة للفيروس (حالات نشيطة) في حين بلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة انتقال العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 5920 حالة.

وتتوزع حالات الاصابة الاخيرة المسجلة على 22 حالة بمعتمدية نابل، و19 حالة بمعتمدية الحمامات، و16 حالة بمعتمدية قرمبالية، و6 حالات بمعتميدة قربة، و5 حالات بمعتمديتي بوعرقوب، والهوارية، وحالتين بمعتمدية دار شعبان الفهري، وحالة بكل من معتمديات بني خيار، و منزل بوزلفة، وقليبية.

هذا وقد تم رفع العزل الصحي خلال الـ24 ساعة الاخيرة عن 89 حالة في حين بلغ عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة 53 حالة.

ولاية بنزرت

سجلت الجهة الصحية ببنزرت، أمس الخميس، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن رصد 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 3484 حالة منها 178 حالة وفاة و3112 حالة شفاء.

هذا ومازال الوضع الوبائي بالجهة يتّسم بمؤشرات مرتفعة، حيث يعتبر عدد المعتمديات المصنّفة ضمن المناطق ذات الانتشار المرتفع للفيروس (المؤشر الاحمر) مرتفعا، وهي معتمديات بنزرت الشمالية بعدد إصابات بلغ 1152 وعدد وفيات بلغ 30 شخصا، ومنزل بورقيبة بعدد إصابات بلغ 457 حالة ووفاة 25 شخصا، وغار الملح بعدد إصابات في حدود 54 وعدد وفيات في حدود 9 افراد، والعالية بعدد إصابات بلغ 325 شخصا وعدد وفيات في حدود 18 شخص.

وبلغت نسبة الايواء العامة بالفضاءات الاستشفائية بالجهة والتي تضم حوالي 180 سريرا مجهزا بالاوكسيجين في حدود 27 بالمائة.

ولاية قفصة

تسبّب فيروس كورونا المستجد خلال 48 ساعة الاخيرة في وفاة 4 أشخاص من معتمديات قفصة الجنوبية، والسند، والمتلوي، والرديف من ولاية قفصة ، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بهذه الفيروس بالجهة إلى 95 وفاة، كما تم اليوم أيضا رصد 37 إصابة جديدة بالفيروس في الجهة طالت أغلبها أشخاصا من معتمدية قفصة الجنوبية بحصيلة 21 إصابة فيما توزّعت البقيّة على معتمديات الرديف بـ9 إصابات والسند والمتلوي بـ8 إصابات و أيضا أم العرائس بـ6 إصابات والقصر وقفصة الجنوبية بحساب إصابة بكلّ معتمدية منهما.

ويبلغ حاليا مجموع المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس 498 مصابا، أكثر من نصفهم بمعتمدية قفصة الجنوبية، ويقيم أغلبهم إمّا في مراكز الحجر الوجوبي أو في منازلهم، فيما يقيم البعض منهم بأقسام كوفيد بالمستشفيين الجهويين بقفصة والمتلوي وبالمستشفى المحلّي بالرديف.

هذا وقد طالت عدوى هذا الوباء منذ بدء ظهوره في شهر مارس الماضي، 2097 شخصا من ولاية قفصة، توفّي من بينهم 95 ، فيما تعافى 1504 أشخاص.