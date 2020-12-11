قفصة : تسجيل أربع وفيات جديدة بقفصة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا

تسبّب فيروس كورونا المستجد خلال 48 ساعة الاخيرة في وفاة أربع أشخاص من معتمديات قفصة الجنوبية والسند والمتلوي والرديف من ولاية قفصة ، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بهذه الفيروس بالجهة إلى 95 وفاة، حسب ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة عشية اليوم الجمعة عأيضا ن رصد 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك من مجموع 92 عيّنة خضعت للتحليل بمخبر التحاليل البيولوجية بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة بالاضافة إلى الكشف عن 15 إصابة أخرى بواسطة التحاليل السريعة .

وطالت أغلب هذه الإصابات الجديدة أشخاصا من معتمدية قفصة الجنوبية بحصيلة 21 إصابة فيما توزّعت البقيّة على معتمديات الرديف بتسع إصابات والسند والمتلوي بثماني إصابات و أيضا أم العرائس بستّ إصابات والقصر وقفصة الجنوبية بحساب إصابة بكلّ معتمدية منهما.

وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا بقفصة كشف عنه يوم الجمعة المدير الجهوي للصحة ، يبلغ حاليا مجموع المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس 498 مصابا، أكثر من نصفهم بمعتمدية قفصة الجنوبية.

ويقيم أغلب هؤلاء المصابين إمّا في مراكز الحجر الوجوبي أو في منازلهم، فيما يقيم البعض منهم بأقسام كوفيد بالمستشفيين الجهويين بقفصة والمتلوي وبالمستشفى المحلّي بالرديف.

وحسب نفس التحيين ، فإنّ عدوى هذا الوباء قد طالت منذ بدء ظهوره في شهر مارس الماضي، 2097 شخصا من ولاية قفصة، توفّي من بينهم 95 ، فيما تعافى 1504 شخص.