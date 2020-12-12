عاجل: اجراءات هامة تخص هذه الولاية..

اتّخذ مجلس وزاري خاص بولاية قابس أمس 32 قرارا لفائدة الجهة من أهمها توفير أكثر من ألفي موطن شغل وفض إشكال تمويل المستشفى الجامعي وتحديد موقع المدينة الصناعية الجديدة، قبل موفى سنة 2021 وفيما يلي القرارات:

I. تنفيذ قرارات المجالس الوزارية السابقة :

1. تكليف فريق حكومي بالتحوّل إلى ولاية قابس خلال الأسابيع القادمة قصد تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الشروع في تنفيذ القرارات الحكومية التي تمّ الإعلان عنها سابقا لفائدة الجهة، ووضع تصوّر تنموي جديد لفائدة جهة قابس بما يتلاءم مع خصوصيّاتها الطبيعية والديموغرافية وبمشاركة كافة ممثّلي الجهة.

في مجال التشغيلف :

2. انطلاق إجراءات مناظرة انتداب 541 عونا بالمجمع الكيميائي التونسي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021، مع دعوة المجمع الكيميائي إلى الإعلان عن مناظرة ثانية لسد شغورات المجمع بجهة قابس خلال سنة 2022.

3. انطلاق إجراءات مناظرة انتداب 320 عونا بالشركة التونسية للأنشطة البترولية وشركة OMV خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 .

4. توفير 1000 موطن شغل بالجهة في إطار تفعيل قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي وذلك من خلال انجاز مشروع انتاج المستسمد البيولوجي بمنطقة المخشرمة من معتمدية وذرف ومشروع صناعة أكياس البوليتيلان موزعة كالتالي: 500 عون بداية من سنة 2021 و500 عون خلال سنة 2022.

5. عقد جلسات عمل مع الشركات الخاصة المنتصبة بالجهة لتوفير 500 موطن شغل وذلك إثر عودة النشاط لنسقه العادي بولاية قابس.

6. توفير 700 فرصة تكوين خالصة الأجر بالجهة في مجال الترميز الالكتروني (coding).

7. تفعيل شركة الصيانة بالمجمع الكيميائي التونسي وإقرار انتداب 300 عونا بها كالتالي : 100 عون قبل موفّى سنة 2021 و200 عون خلال سنة 2022.

III. مجال التنمية والإستثمار :

8. رصد مبلغ 100 مليون دينار عبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والإستثمار.

9. إسناد 3100 قرض لبعث مشاريع للانتصاب الخاص يتكفّل ديوان تنمية الجنوب بإعداد دراسات الجدوى المتعلّقة بها ومرافقة مسار انجازها ويتم تمويلها عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية.

10. التسريع في انجاز المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية انطلاقا من الثلاثية الأولى لسنة 2021 : مشروع المدينة الاسشفائية السياحية بالخبايات من معتمدية الحامة ومشروع المنتجات الفلاحية الجيوحرارية بالهيشة من معتمدية المطوية.

11. إدراج معتمديتي وذرف والحامة الغربية كمناطق ذات أولوية تنموية.

في . المجال الفلاحي :

12. احداث ستة(6) مناطق سقوية عمومية على مساحة 365 هك وبكلفة 6550 أ.د موزعة كالتالي :

– 03 مناطق سقوية بمعتمديتي قابس الغربية وقابس الجنوبية (الهباجي، الديسة وغماقة) على مساحة 135 هك وبكلفة 2850 أ.د سنة 2021.

– 02 مناطق سقوية بكل من الزويتينات بمعتمدية قابس الجنوبية والسدرية بمارث (اتمام الانجاز) على مساحة 85 هك وبكلفة 1500 أ.د سنة 2022.

– المنطقة السقوية العفسة من معتمدية الحامة على مساحة 100 هك وبكلفة 2200 أ.د سنة 2023.

13. إحداث 07 آبار استغلال وربطها بالتيار الكهربائي بكلفة 4600 أ.د كالآتي:

– 03 آبار: بئر تعويضية المقسم 2 بمعتمدية الحامة، بئر تدعيمية بمزرع يوسف معتمدية مارث وبئر حلوقة المقسم بمعتمدية الحامة بكلفة 2500 أ.د سنة 2021.

– 02 آبار: بئر بواحة قابس الوسطى بمعتمدية قابس المدينة وبئر الدويويرة بمعتمدية مطماطة الجديدة بكلفة 850 أ.د سنة 2022.

– 02 آبار : بئر العروق بمعتمدية غنوش وبئر القصبة بمعتمدية مارث بكلفة 1250 أ.د سنة 2023.

14. إحداث بئر استكشافية بمعتمدية دخيلة توجان بكلفة 1500 أ.د سنة 2021.

15. انجاز دراسة حول الموارد المائية بالمناطق الجبلية لولاية قابس بكلفة 500 أ.د سنة 2021 .

16. تدعيم البنية التحتية للواحات بولاية قابس تهيئة وصيانة بكلفة 22000 أ.د كالتالي :

– تهيئة 40 كلم من المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية بكلفة 12000 أ.د خلال الفترة الممتدّة بين 2021 – 2023.

– صيانة شبكات صرف المياه داخل واحات ولاية قابس على طول 1000 كلم وبكلفة 5000 أ.د خلال الفترة الممتدة بين 2021 – 2025.

– اعادة تهيئة محطات الضخ (50 محطة) بكلفة 5000 أ.د خلال الفترة الممتدة بين 2021 – 2025.

17. الإنطلاق في إعداد برنامج تدخل وطني لإنقاذ منظومة القفّالة (المحار) خلال سنة 2021 في إطار برنامج التعاون الفني مع الجانب الإيطالي.

.في مجال الصناعة والطاقة والمناجم :

18. تكليف الفريق الحكومي الذي سيتحوّل إلى الجهة بالتّحاور مع كافة الإطراف المتداخلة للحسم في اختيار الموقع النهائي لانجاز المدينة الصناعية الجديدة والصديقة للبيئة قبل موفّى السداسي الأول من سنة 2021.

19. الانطلاق في انجاز أشغال تهيئة المنطقة الصناعية قابس 3 خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021.

20. تكليف الوكالة العقارية الصناعية بالانطلاق في انجاز دراسات المنطقة الصناعية مطماطة الجديدة سنة 2021 والانطلاق في انجازها سنة 2022.

في مجال النقل واللّوجستيك

21. دخول الخط البحري المنتظم لنقل الحاويات حيّز الاستغلال مع إقرار تخفيضات على المعاليم المينائية بنسبة 50 ℅ خلال الستة أشهر الأولى و30℅ اثر ذلك.

22. إحداث المنطقة اللّوجستية ببوشمة-المطوية وانطلاق أشغال المرحلة الأولى منها قبل موفّى سنة 2021.

23. إقرار تكفّل الدولة (وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار) بمختلف مصاريف ربط الشبكات الحيوية لمحطة النقل البري بقابس والمقدرة بـ3 م.د.

في مجال الصحّة :

24. فضّ إشكال تمويل انجاز المستشفى الجامعي بقابس قبل موفّى السداسي الأول من سنة 2021، بالتوازي مع استكمال الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات التمهيدية للمشروع.

25. الانطلاق في استغلال فضاء لتخزين الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021.

26. دعم الجهة الصحية بقابس بـ :

– (04) خطط مساعد استشفائي جامعي في الطب لسدّ حاجيات مستشفى قابس بعنوان سنة 2020، في الاختصاصات التالية:

 (01) أمراض القلب.

 (01) الإنعاش الطبي.

 (01) جراحة الأطفال.

 (01) الطب الاستعجالي.

– كما تمت إعادة إدماج طبيب اختصاصي:

 التخدير والإنعاش. (01)

– سيتم تدعيم الجهة الصحية بقابس بعنوان سنة 2020 بـ (04) أطباء اختصاص في الاختصاصات التالية، إثر استيفاء إجراءات الانتداب:

 التصوير الطبي: (02)

 علم الأورام الطبية: (01)

 أمراض المعدة والأمعاء: (01)

– سيتم تدعيم الجهة الصحية بقابس في إطار الخدمة المدنية بعنوان سنة 2020 بـ (02) أطباء اختصاص في الاختصاصات التالية:

 الإنعاش الطبي: (01)

 الأمراض الجلدية: (01)

I. التجهيزات:

التجهيزات التي سيتم تسليمها 2020 – 2021:

• المستشفى الجهوي بقابس:

-01 ECHOGRAPHE PORTABLE

-02 ARCEAUX CHIRURGICAL

-01 SYSTEME DE NUMERISATION D’IMAGE MD

-02 UNITES DENTAIRE

• المستشفى المحلي بالحامة:

-01 ARCEAU CHIRURGICAL

-01 UNITE DENTAIRE

• المستشفى المحلي بمارث:

-01 UNITE DENTAIRE

• المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة:

-01 UNITE DENTAIRE

• مركز الصحة الأساسية بغنوش:

-01 UNITE DENTAIRE

• مركز الصحة الأساسية بالزارات:

-01 UNITE DENTAIRE

• مركز الصحة الأساسية بالمطوية:

-01 UNITE DENTAIRE

• مركز الصحة الأساسية بشط السلام:

-01 UNITE DENTAIRE

• المركز الوسيط بمارث:

-01 UNITE DENTAIRE

• المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي:

-01 UNITE DENTAIRE

التجهيزات التي سيتم تسليمها في إطار برنامج الصحة عزيزة موفى سنة 2020 –أفريل 2021:

• 10 سيارات إسعاف:

-01 صنف “أ”

– 06 صنف “ب”

– 03 رباعية الدفع

• 06 سيارات نفعية

• آلة Colonoscopie.

• آلة Mammographe.

• (01) كرسي أسنان متنقل.

• (01) كرسي أسنان لذوي الاحتياجات الخصوصية.

– كما سيتم تدعيم الخط الأول بالتجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستعجالي ووحدات التوليد والمخابر الطبية.

في مجال السياحة :

26- إدراج بلديتي الزارات ودخيلة توجان في قائمة البلديات المنتفعة بتدخلات صندوق حماية المناطق السياحية.

– في المجال الاجتماعي :

27- احداث مركز لايواء ذوي الاحتياجات الخصوصية بالحامة .

28- احداث إقليم طبي للتأمين على المرض بقابس .

29- احداث مكتب محلي للضمان الاجتماعي بالحامة .

30- احداث إدارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقابس .

31- احداث إدارة جهوية للبيئة بقابس .

في المجال الرياضي :

32- احداث مركز للتربصات الرياضية بمعتمدية مطماطة مع الإقامة.