باجة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع نسبة التعافي الى حوالي 88 في المائة

سجلت، ولاية باجة، يوم أمس الجمعة، 14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 6 اصابات بباجة، و5 بمجاز الباب، و3 بتستور.

وانخفض عدد المصابين من المقيمين بمستشفيات الجهة، الى 14 شخصا، منهم مصاب واحد بقسم العناية المركزة بالمستشفي الجهوى بباجة.

في المقابل، ارتفعت نسبة التعافي من الفيروس الى حوالي 88 بالمائة، حيث بلغ عدد المتعافين حتى يوم امس الجمعة، 2134 متعاف من جملة 2433 شخصا اصيبوا بالفيروس منذ بدء ظهور الجائحة.