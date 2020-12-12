اصدار طابع بريدي جديد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يصدر البريد التـونسي يوم 14 ديسمبر 2020، طابعا بريديا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت شعار “منذ 1960 ملتزمون بحمايتكم.. التغطية الاجتماعية أساس العمل اللائق”.

وقد مرت 60 سنة على إحداث الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي أو كما كان يطلق عليه “دار الأولاد”، سعى خلالها الصندوق إلى تجسيد الحق في الإحاطة الاجتماعيّة، هذا الحق الذي أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصّ عليه دستور1959وكرّسه دستور2014 باعتباره ركيزة هامّة وأساسيّة للعمل اللاّئق.

يعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات باستعمال مــــختلف وســــائل الـــدفـــع الالكتـــروني مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.