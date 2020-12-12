قابس: مجلس وزاري يعلن عن جملة من القرارات لدفع الاستثمار والتشغيل والنهوض بالوضع الصحي

أعلن المجلس الوزاري المضيق، المنعقد، يوم أمس الجمعة، باشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، والذي خصص للنظر في الاشكاليات التنموية بولاية قابس، عن جملة من القرارات لفائدة الولاية.

وتعلقت هذه القرارات، بدفع التشغيل بالقطاعين العام والخاص وبمجالات التنمية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصحة والبيئة والصناعة والطاقة والنقل والفلاحة والسياحة.

ومن بين القرارات التي تم الاعلان عنها في مجال التشغيل، انطلاق مناظرة انتداب 541 عونا بالمجمع الكيميائي التونسي خلال الثلاثية الاولى من سنة 2021، مع دعوة هذا المجمع الى الاعلان عن مناظرة ثانية لسد الشغورات بجهة قابس خلال سنة 2022، وانطلاق اجراءات مناظرة انتداب 320 عونا بالشركة التونسية للانشطة البترولية وشركة “أو ام في” خلال الثلاثية الاولى من سنة 2021، وتوفير 1000 موطن شغل في اطار تفعيل قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي موزعة على سنتي 2021 و2022.

وتقرر، أيضا، عقد جلسات عمل مع الشركات الخاصة والمنتصبة بالجهة لتوفير 500 موطن شغل، وتوفير 700 فرصة تكوين خالصة الأجر في مجال الترميز الالكتروني، وتفعيل شركة الصيانة واقرار انتداب 300 عون بهذه الشركة، منها 100 عون قبل موفى سنة 2021.

وقرر المجلس، كذلك، احداث جملة من المناطق السقوية الجديدة، ورصد مبلغ 100 مليون دينار عبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والاستثمار، واسناد 3100 قرض لبعث مشاريع للانتصاب الخاص يتكفل ديوان تنمية الجنوب باعداد دراسات الجدوى المتعلقة بها والتسريع في انجاز المشاريع ذات التشغيلية العالية انطلاقا من الثلاثية الاولة من سنة 2021، وهما مشروع المدينة الاستشفائية بالخبايات، ومشروع الباكورات الجيوحرارية بالهيشة.

من جانب آخر، تقرر تكليف الفريق الحكومي الذي سيتحول الى ولاية قابس للتحاور مع كافة الاطراف المتداخلة، للحسم في اختيار الموقع النهائي لانجاز المدينة الصناعية الجديدة والصديقة للبيئة قبل موفى السداسي الاول من سنة 2021 ، ودخول الخط البحري المنتظم لنقل الحاويات حيز الاستغلال، واحداث المنطقة اللوجستية بوشمة- المطوية، وانطلاق المرحلة الاولى من هذا المشروع قبل موفى سنة 2021 .

وبخصوص اشكال تمويل المستشفى الجامعي الجديد، تقرر فض هذا الاشكال قبل موفى السداسي الاول من سنة 2021 ، الى جانب استكمال الملف المرجعي والانطلاق في الدراسات التمهيدية للمشروع، ودعم القطاع الصحي بعدد من اطباء الاختصاص والتجهيزات الطبية العصرية، والانطلاق في استغلال فضاء لتخزين الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس خلال الثلاثية الاولى من سنة 2021 .

وفي إطار تقريب الخدمات الادارية من المواطنين، أعلن المجلس عن احداث اقليم طبي للتأمين على المرض بقابس، ومكتب محلي للضمان الاجتماعي بالحامة، وادارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وادارة جهوية للبيئة.

وقد تم تكليف فريق حكومي بالتحول الى قابس خلال الاسابيع القادمة، قصد تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الشروع في تنفيذ هذه القرارات الحكومية لفائدة الجهة، ووضع تصور تنموي جديد لفائدة الجهة، بما يتلاءم مع خصوصياتها الطبيعية والديمغرافية وذلك بمشاركة كافة ممثلي الجهة.