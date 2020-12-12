كمال دقيش يجتمع بالجريء والمكشر : توجه نحو عقد جلسة عامة بخصوص موضوع هلال الشابة

عقد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والادماج المهني مساء امس الجمعة اجتماعين منفصلين مع وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وتوفيق المكشر رئيس جمعية هلال الشابة الذي كان مرفوقا بمجموعة من النواب والمحامين .

وكانت جامعة كرة القدم قررت يوم 17 أكتوبر الماضي تجميد نشاط نادي هلال الشابة على خلفية عدم خلاص العقوبات المالية التي سلطتها عليه الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة.

وحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة فقد ” توصل الوزير مع جميع الأطراف إلى نتيجة إيجابية تتمثل في التوجه نحو عقد جامعة كرة القدم جلسة عامة بخصوص موضوع هلال الشابة إن بادرت الأندية بطلب ذلك” ما يعني أن مصير الفريق أصبح بين يدي الأندية .

ويشار الى ان جماهير هلال الشابة نظمت اول أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة مطالبة بإنصاف النادي وإنهاء الأزمة التي أثرت على مدينة الشابة بأكملها اذ سجلت العديد من الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات والمرافق الحياتية .