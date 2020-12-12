صفاقس: تسجيل 3 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت، ولاية صفاقس، اليوم السبت، 3 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، من مجموع 408 تحاليل، الى جانب 107 حالات شفاء جديدة، وذلك وفق ما ورد في بلاغ الإدارة الجهوية للصحة المتعلق بمتابعة الحالة الوبائية بالجهة.

وبيّنت الإدارة الجهوية، أن 16 مصابا بالفيروس يقيمون بأقسام العناية المركزة، و62 مصابا بقسم “كوفيد” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و44 مصابا بالمصحات الخاصة.

وبناء على الإحصائيات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، 228 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية المسجلة 8305 حالات، وعدد المتعافين 6493 شخصا. وبلغ عدد التحاليل المنجزة 35 ألفا و241 تحليلا.