زغوان: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و35 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت ولاية زغوان، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع اجمالي الوفيات في الجهة، إلى 72 حالة، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي.

وأوضح بالي، في تصريح لـ(وات)، أن حالات الوفاة تعلقت بأربعة رجال أصيلي كل من زغوان والفحص وبئر مشارقة ومنطقة بوسليم، 3 منهم تجاوزوا الـ60 سنة، في حين تعلقت الحالة الرابعة بشخص في العقد الرابع من عمره، مشيرا الى أنهم خضوع الحالات الاربع للعلاج بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان.

وذكر، في سياق متصل، أن مصالح الصحة بالجهة، رصدت اليوم كذلك، 35 إصابة إضافية بالفيروس، منها 26 إصابة تم اكتشافها بواسطة التحاليل السريعة في إطار الحملة الجهوية للتقصي المبكر، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى حدود اليوم، 1545 حالة، منها 92 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية.