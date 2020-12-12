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هام-“الترفيع في سعر مضمون الولادة”: وزارة الشؤون المحليّة توضّح

2020/12/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

نفت وزارة الشؤون المحلية والبيئة الأخبار المتداولة في بعضِ مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الترفيع في ثَمن المضمون من 500 مليم إلى 2000 مليم، مؤكدة أن هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحّة، تهدف الى مغالطَة الرأي العام.
وأشارت الوزارة في الاطارِ ذاته إلى أنّ معلوم استخراج مضمون ولادة هو في حدود 500 مليم حسب ما تم ضبطه بموجب الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
ودعت الوزارة إلى الانتباه وتقصي المعلومة من مصدرها والاتصال بمصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة للتثبت في كل المعطيات ذات الصّلة بعمل الوزارة، وكذلك الاطلاع الدوري على الصفحة الرسميّة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي .

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