المشيشي في زيارة رسمية إلى فرنسا رفقة عدد من الوزراء ووفد عن منظمة الأعراف

حل رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم السبت بباريس، في زيارة رسمية بدعوة من الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس.

ورافق المشيشي في هذه الزيارة، كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، ووزير السياحة وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار، الى جانب وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم رئيس الاتحاد سمير ماجول.

وسيلتقي المشيشي غدا الأحد، رؤساء البعثات القنصلية التونسية المعتمدين في فرنسا، كما سيجري محادثات مع رؤساء الهياكل الداعمة لتونس في فرنسا، على غرار وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وشركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة وبنك تونس الخارجي.

كما سيتولى لاحقا تدشين “رواق الحبيب بورقيبة” بدار تونس (مؤسسة بالحي الجامعي الدولي بباريس تشرف على البعثة الجامعية الرسمية في فرنسا وتتابع شؤون الطلبة التونسيين في باريس).

وسيلتقي رئيس الحكومة يوم الإثنين المقبل، الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس، وسيجري محادثة مع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشر ، كما سيلتقي عشية نفس اليوم رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيرون.

ويتضمن برنامج الزيارة كذلك، لقاء موسعا بين وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة الأعراف الفرنسية.