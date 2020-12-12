الرابطة المحترفة الاولى:النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
—السبت 12 ديسمبر
في بن قردان
اتحاد بن قردان 2 هيثم المحمدي (14) ومحمد بن طرشة (ض ج 52)
مستقبل سليمان 0
في المنزه
النادي الافريقي 1 ادما كايتا ضد مرماه 60
مستقبل الرجيش 1 ادما كايتا 71
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 وجدي كشريدة (23) وسليمان كوليبالي (62)
نجم المتلوي 0
—الاحد 13 ديسمبر
في المنستير – س 14
الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي (وليد الجريدي)
في تطاوين – س 14
اتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي (هيثم قيراط)
في باردو – س 14
الملعب التونسي – النادي البنزرتي (نصر الله الجوادي)
تعين مباراة الاولمبي الباجي والفريق الصاعد الى الرابطة 1 لاحقا.
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الساحلي 6 2 2 0 0 4 1
2- مستقبل الرجيش 4 2 1 1 0 3 1
– اتحاد بن قردان 4 2 1 1 0 2 0
4 – النادي الصفاقسي 3 1 1 0 0 2 1
– الترجي الرياضي 1 1 0 1 0 2 2
– الملعب التونسي 1 1 0 1 0 2 2
– الاولمبي الباجي 1 1 0 1 0 2 2
– النادي الافريقي 1 1 0 1 0 1 1
مستقبل سليمان 1 2 0 1 1 2 4
نجم المتلوي 1 2 0 1 1 0 2
10- (غير معلوم) 0 0 0 0 0 0 0
الاتحاد المنستيري 0 1 0 0 1 1 2
النادي البنزرتي 0 1 0 0 1 1 2
اتحاد تطاوين 0 1 0 0 1 0 2