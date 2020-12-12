الرابطة المحترفة الاولى:النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

—السبت 12 ديسمبر

في بن قردان

اتحاد بن قردان 2 هيثم المحمدي (14) ومحمد بن طرشة (ض ج 52)

مستقبل سليمان 0

في المنزه

النادي الافريقي 1 ادما كايتا ضد مرماه 60

مستقبل الرجيش 1 ادما كايتا 71

في حمام سوسة

النجم الساحلي 2 وجدي كشريدة (23) وسليمان كوليبالي (62)

نجم المتلوي 0

—الاحد 13 ديسمبر

في المنستير – س 14

الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي (وليد الجريدي)

في تطاوين – س 14

اتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي (هيثم قيراط)

في باردو – س 14

الملعب التونسي – النادي البنزرتي (نصر الله الجوادي)

تعين مباراة الاولمبي الباجي والفريق الصاعد الى الرابطة 1 لاحقا.

الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الساحلي 6 2 2 0 0 4 1

2- مستقبل الرجيش 4 2 1 1 0 3 1

– اتحاد بن قردان 4 2 1 1 0 2 0

4 – النادي الصفاقسي 3 1 1 0 0 2 1

– الترجي الرياضي 1 1 0 1 0 2 2

– الملعب التونسي 1 1 0 1 0 2 2

– الاولمبي الباجي 1 1 0 1 0 2 2

– النادي الافريقي 1 1 0 1 0 1 1

مستقبل سليمان 1 2 0 1 1 2 4

نجم المتلوي 1 2 0 1 1 0 2

10- (غير معلوم) 0 0 0 0 0 0 0

الاتحاد المنستيري 0 1 0 0 1 1 2

النادي البنزرتي 0 1 0 0 1 1 2

اتحاد تطاوين 0 1 0 0 1 0 2