القصرين: إرتفاع عدد ضحايا جائحة “كورونا” إلى 135 حالة وفاة وعدد الاصابات الى 3046 اصابة

إرتفع عدد ضحايا جائحة “كورونا” بولاية القصرين إلى 135 حالة وفاة، عقب رصد حالتي وفاة جديدتين بالجهة مساء أمس السبت.

كماإرتفع بدوره عدد المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 3046 اصابة، بعد رصد 18 اصابة جديدة بالوباء، مساء امس السبت، على اثر صدور نتائج تحاليل 88 عينة، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وبين الشعباني في تصريح ل(وات) أن الوضع الوبائي بالجهة “لا يزال خطيرا”، وأكد وذلك بسبب “حالة التراخي والإستهتار المعتمدة من قبل عدد كبير من المواطنيين”، وشدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية والتقيد بمقتضيات البرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الوباء.