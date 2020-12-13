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بنزرت: انتشال جثّة آدمية متعفنة بشاطئ سيدي مشرق بسجنان

2020/12/13 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

انتشلت مصالح الحرس البحري، عشية اليوم الأحد، بشاطئ سيدي مشرق بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت، جثّة آدمية متعفنة تولّت تحويلها للمستشفى المحلي بسجنان، وفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول، في تصريح لـ”وات”.
وأوضح المصدر ذاته أن الجثّة كانت مشوّهة وهي تعود لشاب في العقد الثالث من العمر ويرجح أنّها بقيت لمدة طويلة في البحر ما حال دون التعرّف على هويّة صاحبها، مبيّنا أن الابحاث الاولية تشير الى انها قد تكون تعود لشاب مغاربي قضى نحبه في عملية هجرة غير نظامية.
وأضاف أن المنطقة البحرية بسيدي مشرق باتت معروفة لدى الجهات الامنية بكثرة لفظها لهكذا حالات وللممنوعات من المواد المخدرة، لا سيما في مثل الاجواء المناخية الحالية.

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