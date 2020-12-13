الرابطة 1/ الدفعة 2/ الجولة 2 : الهوني يقود الترجي للانتصار في المنستير والنادي الصفاقسي يتعثر في تطاوين

حقّق الترجي الرياضي التونسي فوزا ثمينا على حساب مُضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري (1-صفر) في مباراة اقيمت اليوم الاحد في ملعب بن جنات لحساب الجولة الثانية ضمن الدفعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل الليبي الدولي حمدو الهوني هدف الترجي في الدقيقة 72 علما وأن محمد علي بن رمضان أضاع ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول للمباراة .وتدارك الترجي عثرة الجولة الأولى أمام مستقبل سليمان رافعا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بينما مازال فريق الرباط يبحث عن نقطته الأولى بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام النادي الصفاقسي .

وحسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت الاتحاد الرياضي بتطاوين وضيفه النادي الصفاقسي .

ورفع فريق عاصمة الجنوب رصيده إلى أربع نقاط اثر فوزه في الجولة الماضية أمام الاتحاد المنستيري بينما احزز فريق تطاوين أولى نقاطه في الموسم بعد الهزيمة أمام مستقبل الرجيش في الجولة الاولى للبطولة .

وفاز الملعب التونسي على ضيفه النادي البنزرتي بهدفين مقابل صفر في ملعب مركب الهادي النيفر ببادرو .

وحسم فريق البقلاوة نتيجة المباراة منذ الشوط الأول بهدفي بلال آيت مالك د19 وعصام بن خميس د28 .

ورفع فريق باردو رصيده إلى أربع نقاط بينما ظل رصيد النادي البنزرتي خاليا من النقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي.

وكان النجم الساحلي حقق امس السبت فوزه الثاني على التوالي في اطار الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى عندما تفوق

بنتيجة 2-صفر على ضيفه نجم المتلوي بملعب حمام سوسة .

وافتتح وجدي كشريدة النتيجة للنجم مستفيدا من تمهيد كرة للايفواري سليمان كوليبالي في منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية في شباك حارس نجم المتلوي مروان بريك د23

وفي الشوط الثاني توفق كوليبالي في مضاعفة النتيجة للنجم الساحلي عندما انفرد بالحارس د62.

ورفع فريق جوهرة الساحل رصيده الى6 نقاط متصدرا الترتيب بينما بقي رصيد نجم المتلوي عند نقطة واحدة.

وكسب اتحاد بن قردان فوزا ثمينا على ملعبه على حساب مستقبل سليمان 2-صفر .

سجل للفريق المحلي كل من هيثم المحمدي (14) ومحمد بن طرشة د52 ض ج .

ورفع بنقردان رصيده الى اربع نقاط في المركز الثاني في حين يملك فريق سليمان نقطة وحيدة في رصيده

وفي المنزه برز الايفواري اداما كايتا لاعب مستقبل الرجيش كنجم المباراة عندما سجل هدفين في المباراة. وسجل هدفا ضد مرماه في د60 من كرة راسية وفي مناسبة ثانية عوض عن الخطا وسجل هدف التعادل لفائدة فريقه مستقبل الرجيش 1-1 عندما استغل كرة مرتدة بعد ركنية وحقق منها هدف التعادل بتصويبة قوية في مرمى النادي الافريقي د60

وكسب مستقبل الرجيش نقطة ثمينة رفع بها رصيده الى4 نقاط بينما لم يوفق النادي الافريقي في كسب اول فوز له في اول مصافحة له مع البطولة باعتباره لم يخض مباراة الافتتاح .

وفي ما يلي تذكير بالنتائج والترتيب اثر الجولة الثانية للبطولة :

الاحد 13 ديسمبر

في المنستير

الاتحاد المنستيري 0

الترجي الرياضي 1 / حمدو الهوني د72

في تطاوين

اتحاد تطاوين 0

النادي الصفاقسي 0

في باردو

الملعب التونسي 2/ بلال ايت مالك د19 / عصام بن خميس د28

النادي البنزرتي 0

السبت 12 ديسمبر

في بن قردان

اتحاد بن قردان 2 هيثم المحمدي (14) ومحمد بن طرشة (ض ج 52)

مستقبل سليمان 0

في المنزه

النادي الافريقي 1 ادما كايتا ضد مرماه 60

مستقبل الرجيش 1 ادما كايتا 71

في حمام سوسة

النجم الساحلي 2 وجدي كشريدة (23) وسليمان كوليبالي (62)

نجم المتلوي 0

تعين مباراة الاولمبي الباجي وشبيبة القيروان الذي ضمن صعوده اليوم الاحد الى الرابطة الاولى في موعد لاحق .

الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الساحلي 6 2 2 0 0 4 1

2- مستقبل الرجيش 4 2 1 1 0 3 1

– اتحاد بن قردان 4 2 1 1 0 2 0

– النادي الصفاقسي 4 2 1 1 0 2 1

– الترجي الرياضي 4 2 1 1 0 3 2

– الملعب التونسي 4 2 1 1 0 4 2

7- الاولمبي الباجي 1 1 0 1 0 2 2

– النادي الافريقي 1 1 0 1 0 1 1

مستقبل سليمان 1 2 0 1 1 2 4

نجم المتلوي 1 2 0 1 1 0 2

اتحاد تطاوين 1 2 0 1 1 0 2

12- (غير معلوم) 0 0 0 0 0 0 0

الاتحاد المنستيري 0 2 0 0 2 1 3

النادي البنزرتي 0 2 0 0 2 1 4