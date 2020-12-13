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رئيس الحكومة يدعو رؤساء الهياكل الداعمة لتونس في فرنسا إلى ضرورة الاهتمام أكثر بطلبات التونسيين المقيمين في هذا البلد

2020/12/13 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

دعا رئيس الحكومة، هشام المشيشي، رؤساء الهياكل الداعمة لتونس في فرنسا، إلى ضرورة الاهتمام أكثر بطلبات التونسيين المقيمين في فرنسا، وتوفير خدمات تستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكد المشيشي لدى لقائه، اليوم الأحد، بمقر السفارة التونسية بباريس، رؤساء البعثات القنصلية التونسية المعتمدين في فرنسا، ورؤساء الهياكل الداعمة لتونس في فرنسا، على غرار وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وشركة الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة والبنك التونسي الخارجي، على ضرورة الاعتناء أكثر بمشاغل الجالية التونسية المقيمة في فرنسا، ومزيد الاقتراب منها، من أجل الإحاطة بها وتشجيعها على الاستثمار في وطنها الأم.

وثمٌن رئيس الحكومة، الذي يؤدي حاليا زيارة رسمية إلى فرنسا، “طبيعة العمل الذي يؤديه رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في فرنسا”، داعيا إياهم إلى “مزيد البذل والعطاء والتفاني في خدمة تونس والدفاع عن مصالحها”، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

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