عاجل: تسجيل 58 حالة وفاة و968 إصابة جديدة بالكورونا..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء الأحد، أن عدد الوفيات جرّاء فيروس كوفيد ـ19، قد ارتفع إلى 3894 حالة وفاة، بعد تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم 12 ديسمبر الجاري، على الساعة منتصف الليل.

وذكرت الوزارة أنه تم كذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2020، تسجيل 968 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إثر إجراء 3877 تحليلا مخبريا.

وقد بلغ عدد المتعافين إلى هذا التاريخ 84741 شخصا، من بين 111361 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في البلاغ ذاته، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1303 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 280مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 88 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العمومي والخاص أيضا.