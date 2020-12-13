المهدية – كوفيد 19: تعافي 36 مصابا وتسجيل 55 إصابة جديدة

تماثل 36 مصابا بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وفق ما نشرته، اليوم الاحد، الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1763 حالة.

وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة أن المعطيات الأولية الخاصة بالإصابات اليومية بالفيروس بالجهة أظهرت تسجيل 55 إصابة جديدة بحسب نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 217 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، على الدوائر الصحية، إلى 19 بالمهدية و12 بالشابة و10 بالجم و7 بقصور الساف و6 بالسواسي، إلى جانب إصابة واحدة ببومرداس.

وبينت الإدارة أن 31 من بين المصابين يقيمون بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، منهم 12 بقسم الإنعاش، و16 يتلقون الأكسجين بوحدة كوفيد 19، و3 بالقسم الاستعجالي.

وبلغ إجمالي الإصابات في الجهة، منذ بداية الجائحة، 2428 منها 71 حالة وفاة و594 حالة نشطة (حاملة للفيروس).