قابس: تسجيل حالتي وفاة و92 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” المستجد بكل من وذرف وقابس المدينة، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس في الولاية قابس الى 103 حالات.

وبين جبران انه تم اجراء 220 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 92 عينة جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 32 اصابة بقابس الجنوبية و25 اصابة بمارث و16 اصابة بقابس المدينة و13 اصابة بالحامة و03 اصابات بوذرف واصابة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة وقابس الغربية وغنوش.

وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس 3754 اصابة، واشار الى أن 3214 من بين المصابين بالفيروس، تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

وأشار جبران الى انه توجد في ولاية قابس 538 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 165 حالة بقابس الجنوبية و102 حالات بقابس المدينة و81 حالة بالحامة و78 بمارث.