وزير الصحة: الوضع الوبائي مستقر ويبعث على التفاؤل

قال وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الاثنين، إن “الوضع الوبائي، مستقر حاليا، وهو ما تترجمه الارقام التي تسجلها الوزارة يوميا والتي تشير الى انخفاض نسبي للاصابات ونقص الوفايات”.

وفي تصريح اعلامي، على هامش موكب تسلمت خلاله تونس هبة من الجمهورية الكورية تتمثل في وحدات متنقلة لاجراء التحاليل السريعة لتقصي كوفيد- 19 بمطار تونس قرطاج الدولي، شدد الوزير على “ان استقرار الوضع لا يمكن ان يحجب ان عدد المصابين والوافدين على المستشفيات لايزال مرتفعا نتيجة حالة التراخي وعدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية”.

وحذر من تواصل حالة التراخي وعدم التقيد بالاجراءات الوقائية والذي يمكن أن يتسبب في العودة الى تسجيل أرقام قياسية للاصابة بالفيروس، قائلا “لا أريد أن أكون متشائما ولكن وجب التقيد بالاجراءات الوقائية حتى نتجنب تدهور الحالة الوبائية”.

واعتبر مهدي خلال الموكب، الذي حضره بالخصوص السفير الكوري شو كو راي، عزم جمهورية كوريا التعاون مع تونس في صناعة الادوية، مثمنا، في ذات السياق، التجربة الكورية التي وصلت الى المرحلة الثالثة لاختبار دواء لمعالجة فيروس كورونا ومن المتوقع أن تعلن عن نتائجها في شهر جانفي 2021.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أمس الاحد عن تسجيل 968 اصابة جديدة و58 حالة وفاة جراء فيروس كورنا. و يتم حاليا التكفل بـ 1303 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، فيما يقيم 280 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، ويخضع 88 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العمومي والخاص.

أم

Trait? par walid le 2020-12-14 13:20:38