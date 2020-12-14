هام: وزير الصحة يقيم الوضع الوبائي..وهذا ما قاله..

قال وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الاثنين، إن “الوضع الوبائي، مستقر حاليا، وهو ما تترجمه الارقام التي تسجلها الوزارة يوميا والتي تشير الى انخفاض نسبي للاصابات ونقص الوفيات”.

وفي تصريح اعلامي، نفلته اذاعة جوهرة اف ام على هامش موكب تسلمت خلاله تونس هبة من الجمهورية الكورية تتمثل في وحدات متنقلة لاجراء التحاليل السريعة لتقصي كوفيد- 19 بمطار تونس قرطاج الدولي، شدد الوزير على “ان استقرار الوضع لا يمكن ان يحجب ان عدد المصابين والوافدين على المستشفيات لايزال مرتفعا نتيجة حالة التراخي وعدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية”.

وحذر من تواصل حالة التراخي وعدم التقيد بالاجراءات الوقائية والذي يمكن أن يتسبب في العودة الى تسجيل أرقام قياسية للاصابة بالفيروس، قائلا “لا أريد أن أكون متشائما ولكن وجب التقيد بالاجراءات الوقائية حتى نتجنب تدهور الحالة الوبائية”.