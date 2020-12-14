في زيارته للعين السخونة-قيس سعيد يحذر: انتبهوا من محاولات ضرب الدولة من الداخل

منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر يزيد اصابات فيروس كورونا..

عطل مفاجئ يطال تطبيقات “جوجل”

القبض على شخص وحجز كمية من الأقراص المخدرة ومخدر الماريخوانا

هام: وزير الصحة يقيم الوضع الوبائي..وهذا ما قاله..

2020/12/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال وزير الصحة، فوزي مهدي، اليوم الاثنين، إن “الوضع الوبائي، مستقر حاليا، وهو ما تترجمه الارقام التي تسجلها الوزارة يوميا والتي تشير الى انخفاض نسبي للاصابات ونقص الوفيات”.

وفي تصريح اعلامي، نفلته اذاعة جوهرة اف ام على هامش موكب تسلمت خلاله تونس هبة من الجمهورية الكورية تتمثل في وحدات متنقلة لاجراء التحاليل السريعة لتقصي كوفيد- 19 بمطار تونس قرطاج الدولي، شدد الوزير على “ان استقرار الوضع لا يمكن ان يحجب ان عدد المصابين والوافدين على المستشفيات لايزال مرتفعا نتيجة حالة التراخي وعدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية”.
وحذر من تواصل حالة التراخي وعدم التقيد بالاجراءات الوقائية والذي يمكن أن يتسبب في العودة الى تسجيل أرقام قياسية للاصابة بالفيروس، قائلا “لا أريد أن أكون متشائما ولكن وجب التقيد بالاجراءات الوقائية حتى نتجنب تدهور الحالة الوبائية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn