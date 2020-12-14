عطل مفاجئ يطال تطبيقات “جوجل”

تعرض عدد من تطبيقات شركة جوجل لعطل فني مفاجئ، اليوم الأثنين، تسبب في توقف خدمة للمستخدمين عن موقع اليوتيوب لمشاهدة الفيديوهات وجوجل بلاي و جي ميل.

وتشمل الخدمات المتوقفة جيميل ويوتيوب ومحرر المستندات، وذلك وفقًا للتقارير الواردة حتى الآن من أوروبا واليابان والولايات المتحدة والهند.

وتظهر مؤشرات منصة مراقبة التوقف عن العمل ارتفاعات كبيرة في تقارير توقف الخدمات بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة.

وتظهر خدمة البريد الإلكتروني جيميل رسالة توضح وجود خطأ مؤقت، وتقول الخدمة: عذرًا، لكن حسابك غير متاح مؤقتًا، ونأسف للإزعاج ونقترح المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق.

كما تعطل موقع يوتيوب، وفشل تحميل موقع الفيديو، ويرى المستخدمون رسالة تقول: عفوًا، حدث خطأ ما.