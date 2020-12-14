نابل: تسجيل 5 وفيات جديدة وارتفاع مجموع الوفيات بالجهة إلى 210 منذ بداية الجائحة

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 210 حالة.

وبين المصدر ذاته، مساء الاثنين في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أنه تم تسجيل 4 حالات امس الاحد وحالة وفاة وحيدة اليوم الاثنين، مضيفا ان اعمارهم تتراوح بين 63 و 89 سنة و تتوزع الحالات على معتمديات نابل (حالتي وفاة) و دار شعبان الفهري (1 حالة ) و بني خلاد (1 حالة ) و الحمامات (1 حالة).

هذا ويبلغ مجموع الاصابات المؤكدة بولاية نابل منذ بداية الجائحة وإلى غاية امس الاحد 7262 حالة من بينها 6123 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد و934 حالة لا تزال حاملة للفيروس.