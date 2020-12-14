المنستير: 3 وفيات و128 إصابة جديدة بكورونا خلال الثلاثة أيام الأخيرة

سجّلت ولاية المنستير 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و128 إصابة جديدة خلال الفترة 11-13 ديسمبر الجاري ليرتفع مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 158 وفاة، وجملة الإصابات إلى 6145 إصابة منذ مارس 2010 وذلك حسب آخر حصيلة محيّنة الأحد 13 ديسمبر الجاري على الساعة الثامنة مساء وفق ما أفاد به (وات ) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.

وتوزعت الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة حسب المعتمديات إلى 19 إصابة بطبلبة، و19 إصابة بالمنستير، و18 إصابة بالساحلين، و14 إصابة بقصر هلال و13 إصابة بقصبة المديوني، و12 إصابة بالمكنين، و8 إصابات بجمال، و6 إصابات ببنبلة، و6 إصابات بالبقالطة و5 إصابات بالوردانين، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بزرمدين، و4 إصابات غير محدد مكانها.

وسجلت الجهة منذ مارس 2020 وإلى غاية 13 ديسمبر الجاري تماثل مجموع 5096 حالة للشفاء من فيروس كورونا المستجد من بينها 162 حالة شفاء جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في حين مازالت بالجهة 891 حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد، و1931 شخصا في الحجر الصحي الذاتي.

واستكمل منذ مارس وإلى غاية 13 ديسمبر الجاري مجموع 33 ألفا و63 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري. وبلغ العدد الجملي لتحاليل تقصي فيروس كورونا المستجد خلال ذات الفترة على مستوى الجهة 29 ألفا و189 من التحاليل حسب ذات المصدر.