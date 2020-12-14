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الكاف:استعدادات لمجابهة موجة البرد وانتهاء الدراسات الفنية لمشروع الطريق السريع الكاف تونس خلال 2021

2020/12/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قال وزير التجهيز والتهيئة الترابية، كمال الدوخ، خلال زيارة أداها اليوم الاثنين إلى ولاية الكاف للإطلاع على استعدادات الجهة تحسبا للتقلبات المناخية في فصل الشتاء، إنه تم اتخاذ ما يلزم من احتياطات للتدخل وتقديم النجدة عند نزول الأمطار والثلوج ضمانا سلامة المواطنين.

وأوضح، في ذات السياق، أنه تم العمل على توفير مختلف وسائل التدخل والنجدة من عربات وشاحنات لتأمين مجابهة تبعات التقلبات المناخية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم خلال السنة القادمة بوضع استراتيجية جديدة لحماية المدن من الفيضانات تمتد إلى غاية سنة 2050 .

من ناحية أخرى، فاد الوزير في تصريح لمراسل “وات”، بأن الدراسات الفنية لمشروع الطريق السيارة تونس الكاف وتحديد مساره ستنتهي خلال السنة القادمة، وبأنه سيتم بعد ذلك البحث عن التمويلات اللازمة للمشروع.

وكان كمال الدوخ عاين قبل ذلك انطلاق مشروعين، يهم الأول تهيئة طريق برج العيفة إلى مفترق السرس، ويتعلق الثاني بتهيئة الطريق بين مدينة القصور ومنطقة دار السلام بالكاف الشرقية، باستثمارات تبلغ 36 مليون دينار.

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