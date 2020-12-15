تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” وهي ثالث وفاة سجلت من نفس العائلة خلال الأيام العشرة الأخيرة، وارتفع بذلك عدد الوفيات في الجهة إلى 73 حالة.

ورصدت مصالح الصحة اليوم كذلك 16 إصابة إضافية بالفيروس بالزريبة تم اكتشافها بواسطة التحاليل السريعة في إطار الحملة الجهوية للتقصي المبكر، وبلغ بذلك إجمالي الإصابات 1589 حالة منها 92 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية.

ولاية سليانة

سجّلت ولاية سليانة، أمس الاثنين، 12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1517 إصابة، أدّى 83 منها إلى وفاة المصابين، وذلك وفق ما أوردته اليوم مصالح الادارة الجهوية للصحة بخصوص الوضع الوبائي بالجهة.

يذكر انه تم تسجيل 171 اصابة في صفوف مهنيي الصحة من بين إجمالي الإصابات المسجلة بالجهة.

ولاية قبلي

سجّلت يوم أمس 3 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 99 حالة.

وتم تسجيل 05 حالات اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج 27 عينة تم رفعها منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع بذلك اجمالي الحالات الايجابية المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء الى 2540 حالة، من بينها 2068 حالة تعافي فيما لا تزال 263 حالة نشطة.

ولاية القصرين

تسبّب فيروس “كورونا ” المستجد في وفاة 3 مواطنين مساء أمس الإثنين بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالجهة منإعادة فتح الحدود في جوان المنقضي إلى 144 حالة وفاة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وتسبّب الوباء أيضا في إصابة 3048 شخصا منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم وذلك بعد رصد 45 إصابة جديدة من جملة 148 ، في حين بلغ عدد حالات الشفاء بالجهة إلى حد الآن 2235 حالة شفاء مقابل 674 حالة نشطة.

ولاية صفاقس

ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية صفاقس إلى 235 وفاة بعد تسجيل حالتين جديدتين، كما شهد عدد الإصابات بدوره ارتفاعا ليبلغ 8723 حالة وذلك بعد تسجيل 129 حالة إصابة جديدة (من مجموع 451 تحليلا منجزا بتاريخ يوم أمس الاثنين)، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة نشرته اليوم الثلاثاء الإدارة الجهوية للصحة.

في المقابل سجلت ولاية صفاقس، وفق ذات التحيين، 147 حالة شفاء جديدة ارتفع معها إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 6888 شخصا.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الثلاثاء، 10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، دون تسجيل وفيات جديدة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور.

وبتسجيل الحالات الجديدة يرتفع عدد حالات الإصابة بالجهة الى 834 حالة، منها 831 مصابا لإجراء العزل الصحي الذاتي و03 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2440 إصابة بفيروس “كورونا”، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 173 حالة وفاة، و1428 حالة شفاء.

ولاية تونس

سّجلت ولاية تونس، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 488 حالة، وذلك منذ إعادة فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي، وفق ما ذكره اليوم المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر.

وسجّلت الجهة أيضا 29 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5887 إصابة منذ إعادة فتح الحدود.

وتقيم 234 حالة من مجموع 5887 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

ولاية الكاف

سجّلت ولاية الكاف، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و59 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 102 حالة وفاة وعدد الإصابات الى 3173 حالة مؤكدة.

وسجّلت الحصيلة الجديدة بعد ورود التحاليل المخبرية التي أجريت على 92 عينة بتاريخ 12و13 ديسمبر الجاري، في المقابل سجّلت 2931 حالة شفاء.

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ما رفع عدد الوفيات بهذا الوباء بالجهة إلى 84 حالة، وذلك منذ إعادة فتح الحدود في أواخر جوان الماضي.

وارتفع بدوره اجمالي الإصابات المؤكدة بالجهة، الى 1094 إصابة، وذلك بعد تسجيل 37 اصابة جديدة.

ويبلغ، حاليا، عدد الملزمين بالحجر الصحي الذاتي 136مصابا، في حين يقدر عدد المقيمين بقسم “كوفيد-19” في المستشفى الجهوي بتطاوين، بـ5 مصابين، فضلا عن 10 آخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولاية سيدي بوزيد

1سجّلت اليوم الثلاثاء بولاية سيدي بوزيد 19 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة و25 حالة شفاء حسب ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد .

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 2046 حالة منها 1572 حالة شفاء و82 حالة وفاة 25 مستوردة والباقي محلية .

وتم منذ انتشار فيروس كورونا إيواء 210 مصابا بمستشفيات سيدي بوزيد منهم 12 مقيما الآن بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ164 عيّنة، صدرت الثلاثاء، تماثل 74 مصابا بفيروس كورونا بولاية المهدية إلى الشفاء، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة.

وكشفت نفس التحاليل عن تسجيل 55 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 2529 منها 72 حالة وفاة و1842 حالة شفاء و615 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية سوسة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” وعن رصد 29 إصابة إضافية بالفيروس، وذلك من جملة 145 تحليلا مخبريا.

وارتفعت، وفق التحيين الأخير، حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بهذه الفيروس بالجهة إلى 274 وفاة منذ بداية الجائحة (منها 266 حالة منذ إعادة فتح الحدود في جوان الماضي)، كما ارتفع بدوره عدد الإصابات الى 8258 إصابة (منها 8169 إصابة تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود)، منها 5789 حالة شفاء، بينما لايزال حاليا 2114 شخصا يحملون للفيروس.

ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 60 مصابا بالكوفيد19 من بينهم 18 في حالة إنعاش، الى جانب 15 مصابا اصيلو ولايات أخرى

ولاية نابل

سجّلت ولاية نابل اليوم الثلاثاء 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 216 حالة وفاة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالإدراة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي مراسلة (وات)

وتم تسجيل 86 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع الاصابات منذ بداية الجائحة إلى 7350 حالة من بينها 924 حالة لا تزال حاملة للفيروس و6210 حالات تجاوزت مرحلة نقل العدوى