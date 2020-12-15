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بعد اصابة وزير الاستثمار بالكورونا: “المشيشي سيواصل تأدية مهامه مكتبيا مع تأمين الإشراف على الإجتماعات عن بعد”

2020/12/15 أهم الأخبار, المصدر مع وات, سياسة

خضع رئيس الحكومة، هشام المشيشي والوفد المرافق له في زيارته الرسمية إلى فرنسا، لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا وذلك فور وصولهم عشية اليوم الثلاثاء إلى مطار تونس قرطاج.

وسيواصل رئيس الحكومة تأدية مهامه مكتبيا (من مكتبه)، مع تأمين الإشراف على الإجتماعات عن بعد، وفق ما أفاد به (وات)، مصدر مأذون لدى رئاسة الحكومة

وكان المشيشي ألغى زيارته إلى إيطاليا التي كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء، بسبب إصابة وزيرالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، بفيروس كورونا والذي كان في الوفد المرافق لرئيس الحكومة خلال زيارته الى فرنسا.

يُذكر أن الوفد الرسمي الذي رافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة الرسمية، ضم عددا من الوزراء وأعضاء من المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف وبعض الصحفيين.

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