بنزرت : تركيز اللجنة الجهوية المكلفة بانجاح البرنامج الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا “عزيمة”

تمّ عشية اليوم الإعلان عن تركيز اللجنة الجهوية المكلفة بالبرنامج الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا ومزيد تفعيل دور المجتمع المدني “عزيمة”، وذلك في أعقاب جلسة عمل موسعة التامت بمقر الولاية باشراف والي بنزرت محمد قويدر ، خصصت لضبط الاجراءات والاليات العملية لانجاح البرنامج الوطني ، بحضور مختلف المكونات والهياكل الرسمية والمنظماتية والجمعياتية والمجتمعية عموما .

واكد والي بنزرت في مستهل الجلسة ان الجهة كانت من الجهات النموذجية وطنيا في كسب معركة التصدي للجائحة الفيروسية في موجتها الاولى بفضل تكاتف المصالح الرسمية وسواعد المكونات المجتمعية التي مرت للسرعة القصوى في مد يد المساعدة لكل هياكل الدولة وايضا جنود تونس البيض من الاطارات الطبية وشبه الطبية والادارية العاملة في القطاع الصحي ، وفق تعبيره

وشدد الوالي على أهمية توفير وسائل الوقاية وتعميمها وتوزيعها،في اطار البرنامج والتكثيف من برامج التّوعية والتّحسيس بضرورة الوقاية وآليّاتها، وإعادة تفعيل الخط الأخضر الجهوي للتوقي من فيروس كورونا وحماية الفئات الهشّة من مسنّين ومصابين بأمراض مزمنة وفاقدي المناعة وذوي الاحتياجات الخصوصية ، بالتوازي مع التكفّل المبكّر بالمصابين بأعراض الجائحة الفيروسية المقيمين في منازلهم بما من شانه مساعدتهم على الشفاء ،مؤكدا أهميّة دور البلديات والعمد والمعتمدين في إنجاح البرنامج الى جانب بقية هياكل الدولة والنسيج المنظماتي والجمعياتي .

يذكر انه تم تكليف معتمدة مركز الولاية فاتن بشاتنية برئاسة اللجنة نيابة عن والي الجهة وعضوية مختلف ممثلي المصالح والنسيج الرسمي والمنظماتي والجمعياتي عموما .