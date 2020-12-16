منوبة : تسجيل 101 حالة شفاء جديدة و33 اصابة بالكورونا وحالة وفاة اليوم

سجّلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء 101 حالة شفاءو 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة اليوم بوادي الليل ،وفق المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية مكتب (وات )بمنوبة.

وبيّنت قدور أنّه بتسجيل حالات الشفاء الجديدة ، يرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 1535 حالة شفاء فيما ينخفض عدد حالات الاصابة بالجهة الى 763 حالة منها 760 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة (246 حالة)، فمعتمدية منوبة (224 حالة ) ووادي الليل (77 حالة) والجديدة (73 حالة ) ،والمرناقية (57 حالة ) ،والبطان (35 حالة)،ودوار هيشر (30 حالة ) وبرج العامري (21 حالة ).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2473 اصابة بفيروس كورونا ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 176 حالة وفاة ، و 1535 حالة شفاء.

وتتعلق حالة الوفاة الجديدة المسجلة اليوم بمعتمدية وادي الليل بمسنة تبلغ من العمر 77 عاما توفيت بمستشفى الرابطة بعد صدور نتيجة اختبار الكوفيد الذي خضعت له سابقا ايجابية .