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وزارة الصحة: 41 وفاة و1306 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/17 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، أنه تم بتاريخ 15 ديسمبر 2020 وإلى غاية الساعة 15.00، تسجيل 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3997.

كما تم بنفس التاريخ تسجيل 1306 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر اجراء 4708 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 87884 حالة من بين 114547 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في البلاغ ذاته، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1280 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمصحات الخاصة، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 283 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 88 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين أيضا.

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