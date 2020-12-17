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في الذكرى العاشرة للثورة: شقيقة البوعزيزي تكشف سبب اللجوء الى كندا رفقة والدتها

2020/12/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قام قناة “راديو كندا” بلقاء مع ليلى البوعزيزي شقيقة محمد البوعزيزي رمز ثورة 17 ديسمبر ووالدته، تحت عنوان “تونس بعد 10 سنوات من ثورة الربيع العربي”.

وكشفت ليلى البوعزيزي عن الأسباب التي دفعتها الى اللجوء رفقة والدتها الى كندا، حيث أكّدت تلقيها تهديدات بالقتل هي وعائلتها بسبب أنّهم فقط من عائلة البوعززي.

كما تحدثت عن المكتسبات بعد الثورة والتي منها حق التصويت وحق التظاهر إلى جانب حرية التعبير التي كانت منعدمة من قبل.

من جانبها، أكّدت والدة محمد البوعزيزي أنّه للأسف لم يتغير شيء بعد الثورة، مشيرة إلى أنّ هناك عدد كبير من الشباب المعطل عن العمل.

وعند سؤال المذيع ليلى بوعزيزي إذا كانوا يجتمعون يوم 17 ديسمبر ويحتفلون، بيّنت أنّهم لا يتحدثون كثيرا عن ذلك اليوم لانّه مليء بالحزن ويحمل ذكريات تؤلم والدتها كثيرا.

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