بطولة الرابطة المحترفة الاولى – الجولة الثالثة – برنامج وحكام بقية المقابلات

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على اتحاد تطاوين بنيجة هدف لصفر اليوم في افتتاح مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

وتتواصل مقابلات الجولة الثالثة ايام الجمعة 18 والسبت 19 والاحد 20 ديسمبر الجاري بداية من الساعة 14.00 و حسب البرنامج التالي //

الخميس 17 ديسمبر 2020

في ملعب رادس

الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين 1- صفر

الجمعة 18 ديسمبر 2020

في ملعب سليمان (س14)

مستقبل سليمان – النجم الساحلي / الحكم نعيم حسني

السبت 19 ديسمبر 2020

في ملعب بن جنات بالمنستير (س14)

الاتحاد المنستيري – اتحاد بن قردان / الحكم ايمن نصري

في ملعب المهيري بصفاقس (س14)

النادي الصفاقسي – النادي الافريقي / الحكم صادق السالمي

الاحد 20 ديسمبر 2020

في ملعب المهدية (س14)

مستقبل الرجيش – الاولمبي الباجي / الحكم يوسف السرايري

في ملعب المتلوي (س14)

النجم المتوي – النادي البنزرتي / الحكم اسامة بن اسحاق

في ملعب القيروان (س14)

شبيبة القيروان – الملعب التونسي / الحكم امير لوصيف