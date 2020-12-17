وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير دولة الكويت بتونس

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، سفير دولة الكويت لدى تونس علي أحمد الظفيري، الذي أعرب عن التطلّع إلى أن تشهد الفترة القادمة حركيّة على مستوى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، منوها بالدور الذي تضطلع به تونس في إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة الليبيّة.

وأبرز السفير الكويتي، وفق بلاغ للخارجية، عمق الروابط الأخويّة القائمة بين البلدين، مُثمّنا ما تشهده علاقات التعاون من حركيّة وتطوّر.

من جانبه، عبّر الوزير عن ارتياحه لمستوى التنسيق والتشاور القائم مع الكويت على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيدا بسياسة الاعتدال التي تنتهجها دولة الكويت في خدمة القضايا العربيّة، وبجهودها البنّاءة من أجل إعادة الانسجام والوئام لمجلس التعاون الخليجي.

وأبرز الوزير عراقة العلاقات التونسيّة الكويتيّة وعمق الروابط الأخويّة والقواسم المشتركة بين البلدين والمكانة المرموقة التي بلغتها هذه العلاقات، داعيا إلى مزيد الاستفادة من الإمكانيّات المتاحة في البلدين من أجل توسيع قاعدة التعاون وإثراء مضامينه والإعداد المحكم للاستحقاقات الثنائيّة المقبلة.