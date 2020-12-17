المهدية : تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 66 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ100 عينة، صدرت الخميس، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مارفع إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 2628 إصابة.

وأوضحت الإدارت الجهوية للصحة، في نشرتها اليومية، أن الدائرة الصحية بالشابة رصدت أعلى عدد من الإصابات اليومية بعد تسجيل 16 إصابة جديدة.

وتوزعت بقية الإصابات المسجلة، اليوم، إلى 5 بالمهدية و4 بكل من بومرداس وسيدي علوان و3 إصابات بالدائرة الصحية بأولاد الشامخ.

وسجّلت دوائر شربان والسواسي والجم إصابتين (02) لكل واحدة منها مقابل إصابة واحدة بملولش.

وكشفت نفس التحاليل عن تعافي 66 مصابا وهو ما رفع عدد حالات الشفاء، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة، إلى 1938 حالة.

وراح ضحية الفيروس التاجي بالجهة نحو 72 شخصا مقابل 618 حالة نشطة (حاملة للفيروس).